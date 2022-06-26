Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılan Angel Di Maria, Juventus'a transfer olacağı yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

ESPN'e konuşan Di Maria, Juventus'un kendisiyle ilgilendiğini doğrulayarak, "İtalya'nın en büyük kulübü, benimle ilgilenen takımlardan biri. Şu anda düşünüyorum ancak tatile ve aileme odaklanmış durumdayım." sözlerini dile getirdi.

Barcelona da devrede

Tecrübeli futbolcuya Juventus'un yanı sıra Barcelona'nın da ilgisi bulunuyor. Marca'da yer alan habere göre İtalyan ekibi daha yüksek bir teklif sunuyor. Ancak Di Maria kararını vermek için beklemek istiyor.

Kariyerinde daha önce İspanya'da Real Madrid forması da giyen 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 2015 yılından bu yana PSG'de forma giyiyordu. Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan Di Maria, 5 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.



