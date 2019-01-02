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Andy Murray'den Brisbane International'a erken veda!

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası’nın 2. turunda karşılaştığı Daniil Medvedev’e 2-0 yenilerek elendi.

02 Ocak 2019, Çarşamba 15:15
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Andy Murray'den Brisbane International'a erken veda!

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası’nın 2. turunda karşılaştığı Daniil Medvedev’e 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya’da düzenlenen turnuvanın 2. turunda, klasmanın 16. basamağındaki Rus Daniil Medvedev, dünya 240’ıncısı Andy Murray’i 7-5 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon’da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre kortlardan uzak kalmıştı. Büyük Britanyalı tenisçi, geçen yıl ABD Açık’ta mücadele etmesine rağmen sakatlığının nüksetmesi nedeniyle tenise bir kez daha ara vermişti. 31 yaşındaki raket, geçen yıl sadece 12 maça çıkabilmişti.

AA

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