Andy Murray ve Karen Khachanov, ABD Açık’ta tur atladı
ABD Açık’ta 2012 yılının şampiyonu Büyük Britanyalı Andy Murray, Japon Yoshihito Nishioka’yı yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Turnuvanın 11 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ise İtalyan Jannik Sinner’i 3-2 yenerek eledi.
ABD Açık’ta 2012 yılının şampiyonu Büyük Britanyalı Andy Murray, Japon Yoshihito Nishioka’yı yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 4 saat 38 dakika süren mücadeleden 4-6, 4-6, 7-6, 7-6 ve 6-4’lük setlerle 3-2 galip ayrılarak ikinci tura yükseldi.
Turnuvanın 11 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov, 3 saat 44 dakika sonunda İtalyan Jannik Sinner’i 3-6, 6-7, 6-2, 6-0 ve 7-6’lık setlerle 3-2 yenerek eledi. Khachanov, ikinci turda vatandaşı Andrey Kuznetsov’un rakibi oldu.