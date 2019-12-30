Üç Grand Slam şampiyonluğu bulunan Andy Murray'nin sakatlığı, oyuncuyu zorlamaya devam ediyor.

Leğen kemiğindeki ağrıları devam eden ve bir dönem tenisi bırakma noktasına da gelen 32 yaşındaki raket, Avustralya Açık'ta yerini alamayacak.

Eski dünya bir numarasının teknik ekibi bir açıklama yaparak Murray'nin çalışmalarını devam ettireceğini ancak Melbourne'e gitmeyeceğini belirtti.

Bu yıl geçirdiği başarılı operasyonun ardından hızlı bir şekilde toparlanan Andy Murray, iki yıllık kupa hasretine de geçtiğimiz ay son vermişti.

İskoç tenisçi son günlerde eski ağrılarının tekrar başlamasıyla Amerika Açık'a katılamayarak İngiltere'de kalıp tedavisine odaklanmıştı.

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