Ukrayna Milli Takımı'nda Andriy Shevchenko dönemi sona erdi. Ukrayna futbolunun efsanesi, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kontratının sona erdiği Ukrayna Milli Takımı'na veda etti.

Andriy Shevchenko'nun paylaşımında, "Bugün, Ukrayna Futbol Federasyonu ile olan sözleşmem sona erdi. Milli takım ile 5 yıl geçirdim. Modern futbol oynayabileceğimizi göstermek zor bir işti. Ukrayna Milli Takımı ile çalışma fırsatı için Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu'na minnettarım. Ayrıca takımda yer alan, katkı sağlayan her oyuncuya da minnettarım. Hem destekleri hem de eleştirileri için tüm hayranlara teşekkür ediyorum. Hep beraber futbolumuzun rekabetçi, üretken ve heyecan verici olabileceğini göstermeyi başardık" ifadeleri kullanıldı.

Oyunculuk dönemiyle Avrupa futbolunun en önemli efsaneleri arasında yer alan Shevchenko, teknik direktörlük kariyerine 2016'da Ukrayna Milli Takımı ile başlamıştı.