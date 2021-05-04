Andriy Shevchenko, Çernobil felaketini anlattı: Hepsi öldüler

Spor hikayesi hayranlık uyandıran biri de Andriy Shevchenko'nun hikayesidir. Ukrayna futbolundan çıkıp modern çağın en önemli santraforlarından biri haline geldi ve sonrasında milli takımın teknik direktörü oldu.

Kariyerinde birçok kilometre taşını geride bırakan unutulmaz golcü, Kievli arkadaşlarının hatırasını kalbinde taşıyor.

1986'da Ukrayna hala Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı ve Çernobil felaketi Shevchenko'nun büyüdüğü yerden yaklaşık 200 kilometre uzakta gerçekleşti.

Shevchenko, Corriere Della Sera ile yaptığı röportajda felaketin kendisi üzerinde yarattıklarını anlattı.

"10 yaşındaydım, her yerde futbol oynarken deli gibi eğlendim, beni Dinamo Kiev akademisine götürdüler. Sonra 4. reaktör patladı ve hepimizi götürdüler. Hala acı hissediyorum. SSCB'den otobüsler geldi ve 6 ile 15 yaş arasındaki tüm çocukları aldı. Evden 1.500 kilometre uzaktaydım ve bir filmde yaşıyormuş gibi yaşadığımı hatırlıyorum. Mahallemden gittikçe uzaklaştım.

Kiev'den birçok arkadaşım vardı ve arkadaşlarım radyasyondan değil, alkolden, uyuşturucudan veya silah sorunlarından öldü. SSCB'nin duvarındaki çatlaklar büyüyordu, bildiğimiz dünya çöküyordu. Tüm insanlar gibi, arkadaşlarım artık hiçbir şeye inanmıyorlardı. Hepsi kayboldular, beni kurtaran sadece ailemin sevgisi ve futboluydu."

Dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın üzerinden 35 yıl geçti.

O dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıktaki santralde 26 Nisan 1986’da meydana gelen kazanın sonuçları günümüzde de hissediliyor.

Patlamanın meydana geldiği 4'üncü reaktör binasının radyasyon yayma riski hala devam ediyor. Santralin 2065 yılına kadar devam eden çalışmalarla tamamen ortadan kaldırılması bekleniyor.

Yaklaşık 2 milyon 600 bin kişinin kazadan etkilendiğinin kayıtlara geçtiğini belirtiliyor.

Kaynak: Ntv Spor