NBA'de Los Angeles Clippers, takas döneminin sona ermesiyle birlikte Sırp yıldız Milos Teodosic'i serbest bırakmıştı.

İsmi birçok Avrupa ekibiyle anılan Teodosic'in ne yapacağı merak edilirken eski takımı CSKA Moskova'nın başkanı Andrey Vatutin, oyuncuyla yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus gazetesi Izvestia'ya açıklamalarda bulunan Vatutin, "Teodosic ile konuştum ve henüz Avrupa'ya dönüp dönmemeye karar vermemiş olduğunu gördüm" dedi.

Ailesiyle ilgili durumların öncelik teşkil ettiğini de aktaran Vatutin, "Milli takımda oynamak için elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum. Bir bebek bekliyorlar ve ailesi için en iyisini istiyor. Basketbol aklındaki tek şey değil" açıklamalarını yaptı.

NBA'e gidiş süreciyle ilgili ise, "Eğer NBA'e gitmemiş olsaydı hayatının geri kalan kısmında pişmanlık duyacaktı" dedi.

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Teodosic ile en ciddi şekilde ilgilenen kulüp olarak gösteriliyordu.



