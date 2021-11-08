Barcelona'nun efsane futbolcusu Xavi, düzenlenen imza töreninin ardından resmen Katalan ekibinin teknik direktörü olarak göreve başladı.

Xavi'nin Barcelona'da uzun yıllar beraber oynadığı ve kupalar kazandığı eski takım arkadaşı Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 41 yaşındaki teknik adama yeni görevinde başarılar diledi.

Iniesta, paylaşımında "Ne güzel bir gün! Senin için çok mutluyum. size dünyadaki tüm şansları diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Andres Iniesta'nın paylaşımı şu şekilde:







