ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci maçında konuk olduğu Anadolu Efes'e 3-2 mağlup olan Galatasaray Nef’te Başantrenör Andreas Pistiolis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Harika bir seriyi geride bıraktıklarını ifade eden Pistiolis, şu ifadeleri kullandı:

''Harika bir seriydi. Sonunda en iyi olan kazandı, bu bir gerçek. Bizim için Avrupa’nın en iyi takımıyla zor bir mücadeleydi. Son maçta biraz daha mücadele gösterebilmemizi dilerdim. Ama böyle bir takımla 5 tane maç oynamak kolay değil. Sonuç olarak başardıklarımızdan memnunuz, her ne kadar böyle bir maçı kaybettikten sonra mutlu olmasak da. Bu kadar kısa sürede başardıklarımızdan dolayı mutluyum. Oyuncularıma minnettarım. Koçun sadece fikirleri vardır ve neler yapılması gerektiğini söyler ama oyuncular bunu gerçekliğe taşır. Oyuncularımız iyi performans gösterdiler ve ruhlarını sahaya yansıttılar.'' (DHA)







