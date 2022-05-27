MENÜ

Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'le 10'da 10 yaptı!

Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'e yenilgiyi unutturdu... Beşiktaş Icrypex derbi zaferiyle Sarı-Kırmızılı kariyerine başlayan Yunan başantrenör son olarak ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'i 105-70 devirdi. Pistiolis'le ligde çıktığı 10 maçı da kazanan Cimbom şampiyonluk umutlarını güçlendirdi!

27 Mayıs 2022, Cuma 22:11 Son Güncelleme:
- A +
Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'le 10'da 10 yaptı!

Ekrem Memnun'la alınan istikrarsız sonuçların ardından Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis'i göreve getirmişti. Yunan başantrenör adeta Sarı-Kırmızılı macerasına peri masalı gibi başladı! Beşiktaş Icrypex derbisiyle görevine start veren genç coach, aldığı galibiyetle camiaya 'merhaba' dedi. Rüzgarı arkasına alan başarılı hoca Pınar Karşıyaka ve Semt77 Yalovaspor galibiyetleriyle 3 maçlık seri yakaladı. Ardından rakip Fenerbahçe Beko'ydu. Beşiktaş sonrasında Sarı-Lacivertli derbiden de alnının akıyla çıkan Pistiolis 4'te 4'le uçuşa geçti. 

Avrupa Şampiyonu'nu iki maçta da devirdi

Sarı-Kırmızılı camiaya kaybetmeyi unutturan Pistiolis ve öğrencileri sırasıyla; HDI Afyon Belediye, Tofaş ve Türk Telekom'u da deviren Cimbom, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde, son FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Bahçeşehir Koleji'yle eşleşti. İlk maçında rakibini 91-76 deviren Aslan rövanşta da 94-98 kazanarak yarı final biletini almıştı.

Henüz mağlubiyeti yok!

Yarı finalde geçtiğimiz günlerde THY EuroLeague'i kazanan Anadolu Efes'le kozlarını paylaşan Pistiolis'in ekibi, 'Avrupa'nın En Büyüğü'nü de farkla yıkmayı bildi. Cimbom, Lacivert-Beyazlılar'ı adeta 105-70 yenerek parkeden sildi ve avantajı kaptı. Bu sonuçla Andreas Pistiolis ligde henüz mağlubiyetle tanışmayarak Galatasaray'ın başında çıktığı 10 maçı da kazandı ve Aslan'ın şampiyonluk umutlarını güçlendirdi. 


İlgili Haberler
(ÖZET) Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç sonucu: 70-105


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...