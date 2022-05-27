Ekrem Memnun'la alınan istikrarsız sonuçların ardından Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis'i göreve getirmişti. Yunan başantrenör adeta Sarı-Kırmızılı macerasına peri masalı gibi başladı! Beşiktaş Icrypex derbisiyle görevine start veren genç coach, aldığı galibiyetle camiaya 'merhaba' dedi. Rüzgarı arkasına alan başarılı hoca Pınar Karşıyaka ve Semt77 Yalovaspor galibiyetleriyle 3 maçlık seri yakaladı. Ardından rakip Fenerbahçe Beko'ydu. Beşiktaş sonrasında Sarı-Lacivertli derbiden de alnının akıyla çıkan Pistiolis 4'te 4'le uçuşa geçti.

Avrupa Şampiyonu'nu iki maçta da devirdi

Sarı-Kırmızılı camiaya kaybetmeyi unutturan Pistiolis ve öğrencileri sırasıyla; HDI Afyon Belediye, Tofaş ve Türk Telekom'u da deviren Cimbom, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde, son FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Bahçeşehir Koleji'yle eşleşti. İlk maçında rakibini 91-76 deviren Aslan rövanşta da 94-98 kazanarak yarı final biletini almıştı.

Henüz mağlubiyeti yok!

Yarı finalde geçtiğimiz günlerde THY EuroLeague'i kazanan Anadolu Efes'le kozlarını paylaşan Pistiolis'in ekibi, 'Avrupa'nın En Büyüğü'nü de farkla yıkmayı bildi. Cimbom, Lacivert-Beyazlılar'ı adeta 105-70 yenerek parkeden sildi ve avantajı kaptı. Bu sonuçla Andreas Pistiolis ligde henüz mağlubiyetle tanışmayarak Galatasaray'ın başında çıktığı 10 maçı da kazandı ve Aslan'ın şampiyonluk umutlarını güçlendirdi.







