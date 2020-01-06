Andreas Hunzinger’den Saracchi yorumu: Savaşçı ve teknik!

Galatasaray’ın Leipzig’den kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi’yi, Alman futbol dergisi Kicker’in RB Leipzig muhabiri Andreas Hunzinger’e sorduk.

İşte Alman futbol adamının Saracchi konusundaki düşünceleri:

Marcelo Saracchi, kısa sürede kendisini Avrupa futboluna sokmayı başaran potansiyeli son derece yüksek bir futbolcu. 2018 yazında yaklaşık 12 milyon Euro’ya Arjantin ekibi River Plate’ten, RB Leipzig’in yolunu tuttu. İlk sezonunda toplamda 20 maçta forma giyerken, bu sezon teknik direktör Nagelsmann yönetiminde 7 maçta sahne alabildi.

Hunzinger & Julian Nagelsmann

İyi bir oyuncu olmasına rağmen şanssızlığı, kendi bölgesinde Alman Milli Takımı’nda da forma giyen Marcel Halstenberg’in olmasıydı. Halstenberg’in harika performansı, onun yedek kulübesine gitmesine neden oldu.

Taktiksel sıkıntılar yaşadı

Saracchi henüz 21 yaşında ve gelişime çok açık bir futbolcu. Son derece hızlı bir sol bek olmasının yanı sıra eşşsiz bir tekniğe de sahip. Teknik bir oyuncu olarak bir o kadar da agresif olduğunu söyleyebilirim. Hatta mücadele gücünü bazı zamanlar fazlasıyla ortaya koyduğu için fazla sert olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Aslında Leipzig’deki kariyerine çok iyi başlamıştı ama Bundesliga’da taktik çok önemli olduğu için bu konuda sıkıntılar çekti. Bu da onu Halstenberg’in gerisine attı. Atak yönü, defansif yönünden daha iyi.

Muslera onun için şans

Sol önde de gerek duyulduğunda oynayabilir ama sol bek pozisyonu onun için en iyisi. Galatasaray’da başarılı işlere imzasını atabilir. Özellikle vatandaşı Muslera’nın orada olması, Uruguaylı oyuncu için büyük bir şans. Eğer Türkiye’de çok iyi bir performans gösterirse, Galatasaray adına iyi bir oyuncudan çok daha fazlası olacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

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