Trabzonspor , Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Attığı 2 golle zaferi getiren isimlerin başında gelen ve maçın oyuncusu seçilen Andreas Cornelius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sezon hazır olduklarını ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini vurgulayan Danimarkalı golcü, şu ifadeleri kullandı:

'Orada olmamız gerektiğiniz bugün herkese gösterdik'

''Sezona hazır olduğumuzu herkese göstermiş olduk. İyi bir oyun ortaya koyabildiğimiz için çok mutluyum. İyi bir sezon bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi maçları çok önemli, çok değerli. Bizim adımıza sezonun ana hedeflerinden bir tanesi gruplara kalabilmek. İki Play-Off maçı oynayacağız. Bu maçlar çok zor maçlardır. Final maçları gibidir ama rakip kim olursa olsun orada olmamız gerektiğiniz bugün herkese göstermiş olduk.''







