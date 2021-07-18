Andreas Cornelius'un ismi sık sık Trabzonspor 'la anılıyordu. Ancak 28 yaşındaki Danimarkalı forvetin Fenerbahçe 'ye transfer olabileceği konuşuluyor. 193 boyundaki forvet hakkında son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Peki, Andreas Cornelius kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımlarda forma giydi? Andreas Cornelius hakkında bilinmeyenler ve tüm detaylar haberimizde...

Andreas Cornelius kimdir?

16 Mart 1993 Kopenhag Danimarka doğumlu olan Andreas Cornelius forvet olarak görev yapıyor ve aynı zamanda Danimarka Milli Takımı'nda forma giyiyor. Sol ayağını kullanan Cornelius 2010 yılında Kopenhag takımının alt yapısında futbola başladı. Golcü futbolcu daha sonra 2013 yılında 8.7 milyon Euro bedelle Cardiff'e transfer oldu.

Cardiff'de çok fazla forma şansı bulamayan Andreas Cornelius sadece 1 yıl sonra eski takımı Kopenhag'a 3.5 milyon Euro transfer bedeliyle geri döndü.

Parma bonservisine 8.4 milyon Euro ödedi!

3 sezon daha Kopenhag forması giyen Danimarkalı golcü bu kez 2017'de İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya 6 milyon Euro bedelle transfer oldu. Atalanta sırasıyla oyuncuyu Bordeaux, ve 2 sezon Parma'ya kiraladı.

İtalyan ekibi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Danimarkalı golcünün zorunlu satın alma opsiyonunu geçtiğimiz günlerde kullandı. 8.5 milyon Euro'yu Atalanta'ya ödeyen Parma, Serie B'ye düştüğü ve maaşı yüksek olduğu için 28 yaşındaki santrforu elden çıkarmak istiyor.

Kariyerinde 306 maça çıkan Danimarkalı golcü 84 gol atmayı başardı. Ayrıca Danimarka Milli Takım formasını 34 kez giyen Cornelius 10 kez fileleri havalandırdı.