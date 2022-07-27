Andreas Cornelius: Daha iyisi için hazırız

Danimarka basınına konuşan 29 yaşındaki Andreas Cornelius, “Unutulmaz bir sezon yaşadık. Kutlamalardaki atmosfer hâlâ hafızamda. Ancak hepsi geride kaldı ve yeni başarılara odaklandık. Daha iyisini yapmak istiyoruz ve takım olarak bunun için hazırız. Mükemmel oyunculara sahibiz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde 16-17Ağustos tarihlerinde Play-Off ilk maçını oynayacaklarını belirten Cornelius, “Taraftarımız gibi ben de sabırsızlanıyorum. Gruplara kalmak ilk büyük hedef. Trabzon şehri bunu hak ediyor. Avrupa’da en iyilerle mücadele etmek herkesi heyecanlandırır. Hem ligdeki unvanımızı korumak hem de Avrupa’da başarıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.