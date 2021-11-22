Andreas Cornelius: Çocuğum doğduğundan beri hiç kaybetmedik

Süper Lig 'in 13. haftasında lider Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılan Bordo-Mavili ekibin golcü futbolcusu Andreas Cornelius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 45. dakikasında fileleri havalandırmayı başaran Cornelius, zor bir maç olduğunu ancak kazanmayı bildiklerini dile getirdi.

Andreas Cornelius'un açıklamaları şu şekilde:

"Kompakt oynayan bir rakibimiz vardı, bu nedenle zor bir maç oldu ama kazanmayı bildik. Çocuğum doğduğundan beri hiç kaybetmedik. Belki de bize şans getiriyordur."



