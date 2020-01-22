Andrea Trinchieri: Hücumda kötü gün geçirdik

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu üçüncü maçında Sırbistan’nın Partizan NIS takımını 65-63 yendi. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Tekfen, grubunda ikinci galibiyetini elde ederken, Partizan ilk yenilgisini aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Partizan NIS Başantrenörü Andrea Trinchieri mücadeleci bir maç olduğunu belirterek, "Fiziksel temas çoktu. İstatistikler birbirine çok yakındı. Hücumda kötü gün geçirdik, mağlubiyetin nedenlerinden biri buydu." ifadelerini kullandı.