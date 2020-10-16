Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Bayern Münih'in koçu Andrea Trinchieri, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye karşı rekabet edebilmek istediklerini dile getiren İtalyan koç, "Geçtiğimiz sezon harika bir seri yakaladılar ve yine aynı seviyeye dönmeye çalışıyorlar. CSKA Moskova'ya karşı harika bir maç oynadılar. Onlarla rekabet edebilmek adına elimizden geleni yapacağız. Doğru oynamak zorundayız. Çalışıyoruz, daha iyiye gidiyoruz ama takımımdan istediğim en önemli şey her maçta rekabetçi olabilmek" dedi.