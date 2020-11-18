Andrea Trinchieri: Bu inancımızın zaferi

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes'i geriden gelerek 74-71 mağlup eden Bayern Münih'in koçu Andrea Trinchieri, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Geri dönüş yapmaya inandıklarını belirten Trinchieri, "Bu inancımızın zaferi. İnandık, inandık, inandık. Anadolu Efes, çok iyi bir üçüncü çeyrek geçirdi. Dördüncü çeyreğin yarısında mücadele ettik ama performansları biraz düşer düşmez devreye girdik. Deplasmanda büyük bir oyun kazanma fırsatını değerlendirmeye hazırdık. Bu büyük bir zafer" ifadelerini kullandı.

Gerçek bir takım olmayı başardıklarını belirten İtalyan koç, "Bu tarz bir geri dönüş beklemeyemezsiniz. Ama ben bunu bekliyordum çünkü oyuncularım ne olursa olsun bunu deneyeceklerini bana gösterdiler. Oyunda kalmaya çalışacaklardı. Benim de işim, maç içinde birlikte hareket edecek 5 oyuncuyu bulmaya çalışmak... Gerçek bir takım olmayı başaran bir ekibimiz var. Her maçta çıkış yapan farklı oyuncularımız var ve bu da geri dönüş yapan modda olmamızın başlıca sebebi. Oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Çok isterim her zaman geri dönüş yapmak zorunda kalmayalım ama sonuç buysa bunu alır ve bununla mutlu olurum" dedi.