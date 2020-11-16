Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ilk ayağı olan 9. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes'e konuk olacak Bayern Münih'in başantrenörü Andrea Trinchieri, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in çok güçlü bir ekip olduğunu belirten Trinchieri, "Efes, EuroLeague'in en iyi takımlarından biri. Geçen sezon harika bir performans sergilediler ki ancak corona virüs onları durdurabildi. Her pozisyonda çok yetenekliler. Dış oyuncu rotasyonuyla şimdiye kadar gördüğüm en iyi takımlardan biri. Bizim için çok zor bir maç olacak" dedi.