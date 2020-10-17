Andrea Trinchieri: 20 sayı geriden gelip kazanmak güzel bir duygu

EuroLeague'e 2'de 2'yle başlayan, 2 gün önce şampiyonluk adaylarından CSKA Moskova'yı elinden kaçıran Fenerbahçe Beko, Alman temsilcisi Bayern Münih karşısında harika başladığı ve ilk anlardan itibaren büyük farka ulaştığı maçı inanılmaz şekilde kaybetti ve taraftarına büyük bir şok yaşattı. Bayern Münih ilk periyodunu 28-9 kaybettiği mücadelede müthiş bir geri dönüşle salondan 75-71 galip ayrılmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, maçın ilk yarısında 20 sayı geriye düştüklerini hatırlatarak, "20 sayı geriden gelip maçı kazanmak güzel bir duygu." ifadelerini kullandı. Trinchieri, çift maç haftalarının sıkıntılı olduğunu belirterek, "Biz ilk yarıda öyle gözüküyorduk. Oyuncularım asla pes etmedi, kalpleriyle ve takım olarak oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.



