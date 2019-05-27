Andrea Stramaccioni kimdir? Hangi takımları çalıştırdı?

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Andrea Stramaccioni Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak. Ayrıca Stramaccioni'nin yarın İstanbul'a gelerek Başakşehir ile yöneticilerle görüşeceği belirtiliyor.

Andrea Stramaccioni kimdir?

43 yaşındaki Andrea Stramaccioni Roma doğumlu... Kariyerine Roma alt yapısında başladı. Ardından sırasıyla Roma U17 ve Inter U19 takımlarını çalıştırdı.

İtalyan teknik adam ilk profesyonel deneyimi ise Inter'de yaşadı. 2011 - 2013 yılları arasında Inter'i çalıştıran Stramaccioni 65 maçta, 31 galibiyet 11 beraberlik ve 23 yenilgi aldı.

43 yaşındaki genç teknik adamın bir sonraki durağı ise Udinese oldu. 2014-2015 sezonunda Udinese'yi çalıştıran Stramaccioni Ligi 16 sırada tamamlayınca takımdan ayrıldı.

Stramaccioni daha sonra 2015-2016 ve 2016 - 2017 sezonlarından Yunanistan ekibi Panathinaikos'da görev aldı. 2017-2018'de SParta Prag'da çalışan Stramaccioni 1 yıldır boştaydı.











