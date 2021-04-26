Andrea Pirlo ve oğluna ölüm tehditleri geliyor

İtalya Serie A'da Juventus şampiyonluk yarışının gerisinde kalırken son maçında Torino ekibi Fiorentina ile 1-1 brabere kaldı ve önemli 2 puan daha kaybetti. Taraftarlar ise tepkilerini gittikçe sertleştiriyor. Teknik direktör Andrea Pirlo ve oğlu Nicolo'ya her gün ölüm tehditleri geliyor.

Nicolo Pirlo, İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'ya Instagram üzerinden her gün ölüm tehditleri aldıklarını ve bundan çok sıkıldıklarını söyledi. Genç Pirlo, "Her şeyin bir sınırı var. Yeter artık" dedi.

Kulüp de Pirlo'ya destek çıktı. Yönetim Pirlo'nun arkasında olduklarını belirtti. Juventus, lider Inter'in 13 puan gerisinde 66 puanda bulunuyor.







