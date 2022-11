Andrea Pirlo, Katar için kamera karşısına geçti

Efsanevi İtalyan futbolcu ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Katar Turizm (Qatar Tourism)'in yeni küresel kampanyasında "Futbol Olmasa da Dert Değil" temasıyla yer aldı. İtalyan milli takımının ve dünya futbolunun simge oyuncusu, Orta Doğu'da benzersiz bir deneyim yaşamak isteyenleri Katar'a davet etti.

Futbol sahalarında yaşananlardan ilham alan 7 ayrı filmde, efsane oyuncunun yaşadığı farklı maceralar yansıtılıyor. Katar'da İç Deniz'de çöl kumulları arasında kum sörfü yapan, İslam Sanatları Müzesi'nde kültür yolculuğuna çıkan ve ülkenin yeni sportif etkinlik alanlarından Fuwairit Kite Beach'te uçurtma sörfü heyecanı yaşayan Pirlo, Katar'daki farklı deneyimlerden kesitleri yansıtan filmlerin başrolünde yer alıyor.

Andrea Pirlo, rol aldığı Katar Turizm'in global kampanyası hakkında: "Katar'ı keşfetmekten gerçekten büyük keyif aldım. Çok güzel insanlara sahip çok güzel bir ülke ve insana çok şey sunuyor. İtalya bu kez Dünya Kupası’nda yer alamadı ama ister futbol taraftarı olun, ister olmayın; Katar'da keyifli vakit geçirebilir, maceranın, kültürün, heyecanlı aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz. Buraya çok kez geldim, tekrar geleceğim günü iple çekiyorum" dedi.

Katar Turizm'in Operasyon Direktörü Berthold Trenkel ise Dünya Kupası ile birlikte Katar'da her gün artan heyecana vurgu yaparak şunları söyledi: "Katar, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine hem sıcak bir karşılama, hem de güvenli ve erişilebilir bir yerde Orta Doğu tecrübesi edinme fırsatı sunuyor. Katar'a gelen her bir misafirimize Katar'ın misafirperverliğinden ikram ediyoruz. Umarız ki, bu eğlenceli kampanyamız farklı zevklere ve bütçelere yönelik fırsatlarımızı herkese duyurur."

"Futbol Olmasa da Dert Değil" kampanyasının filmleri tüm dünyada eş zamanlı olarak yayına giriyor. Kampanya, Katar Turizm'in ülkede özellikle ailelere yönelik etkinlik ve deneyimlere odaklanan, “Feel More in Qatar – Katar'da Daha Fazlasını Hissedin” temalı yeni küresel marka platformunun bir parçasını oluşturuyor. Şu anda, Türkiye Süper Ligi'nde yer alan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan Andrea Pirlo, aktif futbol oynadığı yıllarda Inter ve AC Milan, Juventus, New York City FC ve İtalyan milli takımında forma giydi.