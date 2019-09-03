Marsilya Teknik Direktörü Andres Villas-Boas, öğrencisinin Fenerbahçe’ye transfer olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Portekizli teknik adam, St.Etienne’i 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, “4-3-3 sistemini Luiz Gustavo’nun etrafına kurmuştuk. Ancak yeni bir fırsat için Fenerbahçe’ye gidiyor. Şimdi her şeye baştan başlamalıyız. O görevi Strootman’a vereceğiz ya da yeni yollar arayacağız” ifadelerini kullandı.

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