Andre Villas-Boas'ın Luiz Gustavo üzüntüsü

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, Luiz Gustavo'nın Fenerbahçe’ye transfer olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

03 Eylül 2019, Salı 06:01
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Andre Villas-Boas'ın Luiz Gustavo üzüntüsü

Marsilya Teknik Direktörü Andres Villas-Boas, öğrencisinin Fenerbahçe’ye transfer olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Portekizli teknik adam, St.Etienne’i 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, “4-3-3 sistemini Luiz Gustavo’nun etrafına kurmuştuk. Ancak yeni bir fırsat için Fenerbahçe’ye gidiyor. Şimdi her şeye baştan başlamalıyız. O görevi Strootman’a vereceğiz ya da yeni yollar arayacağız” ifadelerini kullandı.

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