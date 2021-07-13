Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, kadrosunu Andre Sousa ile güçlendirdi. Siyah Beyazlı ekip, son olarak Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Andre Sousa’yı 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Andre Sousa: Burada olduğum için çok mutluyum

İmza töreninde konuşan Andre Sousa, “Umarım bizim için çok iyi, heyecanlı, güzel ve mutlu bir sezon olur. Bana bu şansı verdikleri için Başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Benimle ilk konuştukları zaman Manisa Futbol Kulübü hakkında büyük hedeflerden, projelerden bahsettiler. Bu projeler o zamandı, şimdi artık bizim projelerimiz oldu. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Umarım bizim için çok iyi, heyecanlı, güzel ve mutlu bir sezon olur” dedi.” dedi.

Mevlüt Aktan: Sousa ile birlikte Manisa Futbol Kulübü daha da güçlendi

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan da yer aldı. Çok önemli ve kariyerli bir ismi Manisa FK ailesine kattıklarını belirten Başkan Mevlüt Aktan, “Bugün Manisa Futbol Kulübü’nün ikinci yabancı oyuncu transferini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten de çok değerli, kariyerli bir sporcu kardeşimizi Manisa Futbol Kulübümüze kazandırıyoruz. Geçmiş kariyeri olsun, Süper Lig’deki başarıları olsun, herkes tarafından biliniyor. Sousa ile birlikte Manisa Futbol Kulübü daha da güçlendi. Hedeflerimiz doğrultusunda transferleri yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok karakterli, düzgün, Manisa Futbol Kulübü’ne yakışan bir arkadaşımız. Sousa’ya başarılar diliyorum. Umarım sakatlıksız, keyifli, heyecanlı bir sezon geçiririz. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.