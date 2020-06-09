Süper Lig’de sezon başında herkesin düşme potansiyeli en yüksek takımlardan biri olarak gösterdiği ancak Marius Sumudica önderliğinde kalan 8 hafta öncesinde 9. sırada yer alan Gaziantep FK, geçtiğimiz hafta sonu stadında 11’e 11 maç yapmıştı. Ligde ilk olarak formaları giyip, seyircisiz atmosfere alışma hamlesinde bulunan Antep’i daha sonra Fenerbahçe takip etmişti.

Biz de bu doğrultuda bir futbolcunun tekrar futbola dönmesi sonrası neler hissettiğini öğrenmek istedik ve Antep’in Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa’nın düşüncelerini öğrendik. İşte tecrübeli futbolcunun FANATİK’e verdiği cevaplar;

‘Heyecanla beklemiştik’

Salgın sonrasında futbola dönmek nasıl bir duygu?

■ Yeniden futbola dönmek hepimizi çok heyecanlandıran bir şey. Zaten hepimizin isteği en sevdiğimiz şeyi yaparak sahaya çıkmak ve topumuzu oynamak. Tekrar sahaya çıkmayı büyük heyecanla beklemiştik ve hedefimiz kalan 8 karşılaşmada en iyisini yapmak.

Tek başına kalan oyuncu, yemeklerini de kendisi yaptı.

‘Yüzde 100 olmak zor’

Bir futbolcu olarak bu kadar kısa sürede maçlara hazır olmak mümkün mü?

■ Elbette şu an yaşadıklarımız normal bir hazırlık kampı süreciyle aynı değil. Ancak bu sebepten de kendimizi durduracak değiliz. Salgın öncesinde takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Elbette hiçbir oyuncu yüzde 100 performansında olmayacak ama bir süredir idman yapıyoruz ve en iyi seviyeye geleceğimize inanıyorum.

‘Kesinlikle iyi oldu’

Stadınızda maç formalarınızı giyip 11'e 11 maç yapınız. Tekrar stadınızda olmak nasıldı?

■ Hem psikolojik hem de taktik anlamında bu maçın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir stadımızda maça çıkmamıştık ve hocamızın felsefesini sahaya yansıtmaya çalışırken, tekrar maç atmosferini de hissetmiş olduk. Maçlara adapte olmak anlamında kesinlikle iyi oldu.

‘Mutlu etmek istiyoruz’

Taraftar olmadan maç atmosferini yaşadınız ve bu durum sezonun geri kalan kısmında sizi nasıl etkileyecek?

■ Taraftar olmadan oynamak, tüm oyuncular için yepyeni bir durum olacaktır. Ama bu duruma alışmamız gerekiyor. Hakem ilk düdüğü çaldığı anda sadece oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Elbette özellikle iç sahada seyircinin verdiği güç ve onların tutkusundan mahrum kalacağız. Ancak yine de taraftarımızın bizi desteklediğini bilerek, onları kalan 8 maçta mutlu etmek istiyoruz.

Karantinayı evinde geçiren Sousa, ütü yaparken...

‘Hayır hiç korkmadım’

Futbola geri dönüş sürecinde tekrar sahaya çıkacağın için hiç korku yaşadın mı?

■ Hayır asla! Hiç korkmadım. İnsan aşık olduğu bir işi yapıyorsa, ortaya çıkabilecek olumsuz durumları da kolaylıkla aşabiliyorsunuz. Tek hedefimiz, sahaya çıkıp ekranları başındaki futbolseverleri mutlu etmek olacak.

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL