Belçika gazetesi Het Nieuwsblad’da çıkan haberde Greipel’in, profesyonel kıta takımı Corendon-Circus ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Ancak WorldTour ekibi Dimension Data ya da ismi açıklanmayan başka takımların da pelotonun tecrübeli ismiyle sözleşme imzalamak isteyebileceklerinden dolayı Greipel, zor bir seçim süreciyle karşı karşıya da kalabilir.

Yayımlanan habere göre Fransa Turu’nda 11 etap galibiyeti bulunan Greipel, ekibin bisiklet sponsoru Alman firması Canyon’un güçlü bir Alman sporcu arayışından dolayı Corendon’a katılabilir.

Ayrıca Corendon’un ekibine daha fazla sayıda Alman sporcu eklemesi halinde Alman şampuan markası Alpecin de takıma sponsor olabilir.

Bu ayın başında Greipel, geçirdiği uzun hastalık ve az sayıda kayda değer başarısının olduğunu belirttiği zorlu 2019 sezonu sonunda takımı Arkea’dan ayrılacağını açıklamıştı.

Şu anda dinlenme sürecinde olan Greipel, 4 Kasım haftasında 2020 planlarıyla ilgili bir duyuru yapacağını da doğruladı.

Sezonun başında Lotto-Soudal’dan ayrılara Arkéa’ya katılan Greipel, Ocak ayında La Tropicale Amissa Bongo’da erken bir galibiyet almayı başarmış ancak o zamandan beri podyuma çıkma mücadelesinden bir sonuç elde edememişti.

Greipel’in ayrılık kararının ardından konuşan takım sorumlusu Hubert ise “Andre’nin bu sezonki performansından dolayı açıkça hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek isterim. Birlikte elde ettiğimiz sonuçlar tatmin edici olmaktan çok uzak. Sözleşmeyi bitirmesi bir seçenekti ve biz de bu kararına karşı çıkmadık.”

“Elbette bunlar takım içinde çokça takdir edilen insani niteliklerinden ve kadroya getirdiği deneyimden hiçbir şey kaybettirmiyor. Şahsen ben büyük bir şampiyon ve iyi bir insanla tanıştım. Gelecek için ona iyi şanslar diliyorum. ”

(Cyclist)