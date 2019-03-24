Andre Ayew için ya tamam ya devam

Fenerbahçe’de 2019-2020 sezonunun planları şimdiden hazırlanıyor. Bu sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla geçen sarı-lacivertliler, ilk etapta ligi en iyi noktada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bir yandan da transfer konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Sarı-lacivertli takımda maddi konular da göz önünde tutulurken, mevcut kadroda kimlerle devam edileceği konusu büyük önem taşıyor. Ersun Yanal’ın raporları ve gözlemleri doğrultusunda Roberto Soldado ismine sıcak bakılıyordu.

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Bir diğer merak edilen futbolcu; Andre Ayew oldu. Swansea City’den kiralık gelen Ayew’in gelecek sezon da kadroda kalmasına olumlu yönde bir bakış bulunuyor. Ganalı futbolcuyu en azından alternatif kadroda düşünen Ersun Yanal, sıfırdan çalışmaya başlamaları halinde yarar alabileceğine inanıyor.

Sezon başında takıma katılması halinde tecrübeli yıldızın faydalı olabileceğini düşünen teknik ekip, bir dönem beraber çalıştıkları Moussa Sow’dan da örnekler sunuyor. Ayew’in çok yönlü olması, forvet, kanat forvet ve merkezde yer alabilmesiyle Sow’a benzediği konuşuluyor.

29 yaşındaki futbolcunun geçmişini de iyi bilen Ersun Yanal, gelecekte form yakalaması halinde başarılı olabileceğini kaydediyor. Öte yandan, Swansea City de oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. Bonservisiyle göndermek isteyen Swansea, Fenerbahçe ile görüşmeler yapmaya hazır durumda.

Sarı-lacivertliler, ilk etapta kiralık sorsa da eğer makul bir bonservis fiyatında anlaşılırsa kalmasının yakın olacağı ifade ediliyor. Ligin son 8 haftasında ciddi anlamda süre alması beklenen, hem kanatlarda hem de forvette ciddi bir alternatif olan Andre Ayew, kendi kaderini de kendi belirleyecek. Yaz aylarında Gana ile Afrika Uluslar Kupası’na da katılacak olan deneyimli yıldız, kariyeri açısından önemli bir kırılma döneminden geçiyor.

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Gana motivasyonu

Fenerbahçe’de geleceği henüz netleşmeyen Andre Ayew, bir yandan da Gana Milli Takımı’na odaklanıyor.

Afrika Uluslar Kupası’nın çok önemseyen ve şu anda milli takım kaptanı olan Ayew, yaz aylarında şampiyonluk istiyor.

Ülke basınına konuşan 29 yaşındaki futbolcu, “Bu kupayı kazanmak istiyoruz. Her şey bizim ellerimizde. Çok istersek başarırız. Allah’a şükürler olsun 5. kez bu kupaya katılma şansım var” ifadelerini kullandı. (Skorer)