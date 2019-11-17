Andorra - Türkiye maçı handikaplı sonuca muhteşem oran

Türkiye Euro 2020 elemelerindeki son maçında Andorra’ya konuk olacak. Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak gitme şansı devam eden A Millilerin karşılaşmasına Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz. Öte yandan canlı bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da.

ANDORRA - TÜRKİYE MAÇINA İDDAA OYNAMAK İÇİN GÖRSELİ TIKLA

Hafta içinde İzlanda ile golsüz berabere kalarak Euro 2020’ye katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı H Grubu’nda son maçına çıkıyor. Fransa’nın 2 puan gerisindeki Ay-yıldızlılar bu karşılaşmada galip gelip Fransızların Arnavutluk’ta puan kaybetmesini bekleyecek. Diğer taraftan kadroda değişikliğe giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir gibi isimleri kadrodan çıkardı. Tecrübeli teknik adam Ümit Milli Takım’dan Ahmed Kutucu, Güven Yalçın, Mert Müldür ve Berkay Özcan’ı A Milli Takım’a aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Andorra ile bugüne kadar 3 kez karşılaşan Türkiye bu maçların tümünü gol yemeden kazandı.

- Andorra’nın grupta çıktığı 9 karşılaşmanın 8’inde karşılıklı gol olmadı.

- Türkiye’nin grupta çıktığı 9 karşılaşmanın ise 7’sinde karşılıklı gol olmadı.

- Türkiye’nin gruptaki son 3 maçı 2.5 gol altı tamamlandı.

- Andorra çıktığı son 15 resmi maçta 1 kez galip gelebildi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen Andorra – Türkiye karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %20’si Ay-yıldızlılardan yana. İlk yarı beraberlikten ikinci yarı Türkiye galibiyetine bahis alanların oranı ise %15.



