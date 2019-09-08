Andorra Teknik Direktörü Alvarez: Oyuncularım teşekkürü hak ediyorlar

Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5'inci maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olan Andorra'nın teknik direktörü Koldo Alvarez, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Maçın bekledikleri havada geçtiğini söyleyen Alvarez, şöyle konuştu: "Maç beklediğimiz havada geçti, maç öncesinde Türkiye'nin baskın oynayacağını biliyorduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok üzün süre dayandık, hepsi benim gözümde bir teşekkürü hak ediyorlar. Ama asıl bizim yapmak istediğimiz ilk 20-25 dakikada gösterdiğimiz mücadele ve oyundu. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Biz Türkiye'nin nasıl oynayacağını biliyorduk, bu bilinçle iyi mücadele gösterdik. Hakan ve Cenk'e devamlı oynanacağını biliyorduk. Orta alanı kapattığımızda dışarı çıkacaklarını ve ters kalacaklarını düşündük. Maçın ilk bölümünde de bunu çok iyi uyguladık. Düşündüğümüzü sahaya yansıttık. Kalecimiz bugün çok iyi bir performans gösterdi, ikinci yarıda bir kafa vuruşu vardı o da gol oldu. Onun haricinde çok çok net bir pozisyon yoktu. Bu da bizim için maçın olumlu yanlarından biriydi. Özellikle Türkiye'ye karşı defansımızın çok güçlü olması ve mücadele etmemiz gerektiğinin farkındaydık. Bunu maç boyu gerçekleştirdik. Bir pozisyona müdahale ettikten sonra ikinci pozisyonu vermemek için iyi basmamız gerekiyordu. İlk yarının son dakikalarında ve ikinci yarının bütününde üzerimize gelen bir takım vardı. Oyuncularımdan mücadele konusunda daha fazla bir şey isteyemezdim, bu konuda çok iyilerdi."

Fransa, Türkiye ve İzlanda arasındaki gruptan çıkma savaşını değerlendiren Alvarez, "Benim gözümde üç takımın da gruptan çıkmak için eşit şansı var. Düşüncemi sorarsanız Türkiye ve Fransa derim ama yanılabilirim de. Üç takımın şansı da eşit. Ancak Türkiye'nin sahip olduğu bu ambiyans puanı getiren bir etken oldu. Bu da Türkiye açısından bir artı" yorumunu yaptı.

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