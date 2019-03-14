7DAYS EuroCup'ın çeyrek finaller etabında önümüzdeki sezon EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Fransız ekibi LDLC ASVEL, İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra ile karşı karşıya geldi.

Serinin üçüncü maçı öncesi 1-1'lik eşitlik vardı.

Üçüncü maça ev sahibi avantajıyla LDLC ASVEL etkili başladı ve ilk çeyrekte daha 20-9'luk üstünlüğü yakaladı ama sonrasında geri dönmeyi başaran Andorra, ilk yarıyı 39-48 önde kapatmayı başardı.

Son çeyrekte yeniden üstünlüğü yakalayan LDLC ASVEL, 1:44 kala 80-79 önde olan taraftı. Fenerbahçe forması giyen Tyler Ennis'in kardeşi Dylan Ennis'in 1:17 kala bulduğu basketle 80-81'lik üstünlüğü yakalayan Andorra, maçın sonunda rakibinin kritik hücumlardan faydalanamamasıyla karşılaşmadan 80-82'lik skorla galip ayrıldı.

İspanya temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü seriyi de 2-1 kazanmayı başardı.

MoraBanc Andorra, yarı finalde ise ALBA Berlin ile eşleşti.

ASVEL'de Miro Bilan 19 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkarken David Lighty 16, Charles Kahudi 14 sayı üretti.

MoraBanc Andorra'da Dylan Ennis ve Jerome Jordan 14'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurlarken David Jelinek de 13 sayıyla maçı tamamladı.