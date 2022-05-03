Andorra - Frutti Extra Bursaspor maç sonucu: 68-85

Avrupa’da elde ettiği başarılarla Türkiye’yi gururla temsil eden Frutti Extra Bursaspor , Eurocup yarı final maçında bugün Andorra ekibi Morabanc Andorra ile karşı karşıya geldi. Bursaspor nefes kesen mücadeleden 85-68'lik galibiyet ile ayrılarak, adını finale yazdırdı.

İlk periyoda kötü başlayan yeşil-beyazlı takım 11 sayı geriye düştü. Mola dönüşü sahaya dönen Bursaspor 13-0’lık bir seri yakalayıp ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte başa baş geçen mücadele Bursaspor istediği dış atışları gerçekleştiremedi. Holland ve Metin Türen ile de iyi savunma yapan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 38-34 önde girdi. Savunma ve hücumda etkili olan Bursaspor, son 10 dakikaya 7 sayı farkla (56-63) galip girmeyi başardı. Son periyotta da iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi 85-68'lık skorla kazandı.

Grup aşamalarını 7. sırada tamamlayarak Top-16 turuna katılan Frutti Extra Bursaspor, turnuvanın büyük favorilerinden Partizan ve Cedevita Olimpija’yı eleyerek yarı finale yükselmiş ve bu önemli galibiyetlerin ardından Eurocup’ın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırmayı başarmıştı. Yeşil-Beyazlı kulüp, bu galibiyetiyle finale yükselmeyi de başardı.

Final 11 Mayıs Çarşamba oynanacak

Bursaspor, finalde diğer yarı final eşleşmesinde karşılaşacak Valencia - Virtus Segafredo Bologna maçının galibiyle mücadele edecek. Final maçı 11 Mayıs tarihinde oynanacak. Statü gereği Bursaspor’un finale çıkması halinde final maçını deplasmanda oynayacak.

İLK ÇEYREK SONUCU: 20-22

İLK YARI SONUCU: 34-38

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 56-63

MAÇ SONUCU: 68-85