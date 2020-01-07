Andone'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Rumen forvet Florin Andone, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre görev yapamamıştı. Andone yaptığı açıklama ile dönüş tarihini açıkladı.

07 Ocak 2020, Salı 16:29 Son Güncelleme:
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Andone'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında kiralık oalrak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone, Gaziantep FK maçında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre görev yapamamıştı.

Andone sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dönüş tarihini açıkladı. Andone, Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu kapatacağı haberleri sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Haberleri yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen Andone, "Her şey yolunda gidiyor. İki hafta içerisinde İstanbul’da olacağım ve 1 aya oynamak için hazır olurum" ifadelerini kullandı.


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