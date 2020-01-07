Galatasaray'ın sezon başında kiralık oalrak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone, Gaziantep FK maçında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre görev yapamamıştı.

Andone sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dönüş tarihini açıkladı. Andone, Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu kapatacağı haberleri sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Haberleri yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen Andone, "Her şey yolunda gidiyor. İki hafta içerisinde İstanbul’da olacağım ve 1 aya oynamak için hazır olurum" ifadelerini kullandı.



