Andone neden cezalı? Florin Andone neden kadroda yok?

Andone Kasımpaşa maçında neden yok? Florin Andone cezası nedeniyle Galatasaray - Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Milli maç arasında takımlarına kavuşmayı hasretle bekleyen Galatasaray taraftarı, Florin Andone'un neden ceza aldığını merak ediyor.

Florin Andone cezalı mı?

Andone'un cezası İngiltere Premier Ligi'nden Süper Lig'e sarkıyor. Bunun gerekçesi Rumen futbolcunun Ada'da 3 maç ceza almış olması. Brighton formasıyla Southampton maçının 30. dakikasında rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gören Andone ağır bir ceza almıştı.

Premier Lig yönetimi Florin Andone'e 3 maçlık bir ceza vermişti. Andone, cezasının iki maçlık bölümünü Brighton formasıyla Premier Lig'de çekmişti.

Galatasaray taraftarı sezonun flaş transferi Radamel Falcao ile birlikte Florin Andone'un da Kasımpaşa maçında kadroda olmasını bekliyordu. Rumen yıldızın, bu şartlarda Galatasaray formasıyla ilk maçına Yeni Malatyaspor deplasmanında çıkması bekleniyor.

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