Andone geri döndü

Cim Bom’da forvet arayışlarına nokta konuldu. Falcao’nun arkasına yedek golcü takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yola Andone ile devam ediyor. Sakatlığını beklenenden daha hızlı atlatan Rumen forvet, saha çalışmalarına başladı. 26 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor. Teknik patron Fatih Terim de, ikinci santrfor olarak Andone’nin takımda kalacağını doğruladı. Sarı-Kırmızılı oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çok yakında formasına kavuşacağını söyledi.