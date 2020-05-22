Andız Otu, 1,5 metre boyuna kadar yükselebilen, çalılıklarda, dere boylarında yetişen çok yıllıklı otsu bitkidir. Çok sayıda sağlık sorununun tedavisinde kullanılan Andız Otu, içerisindeki maddelerle geleneksel tıpta uzun yıllar kullanılmıştır. Papatya benzeyen ancak yaprak kısımları da sarı olan Andız Otu, kolayca tanınabilecek bitkidir.

Andız otu nedir?

Rutubetli ve sulak alanlarda yetişen Andız Otu, Yabani Ayçiçeği olarak bilinen bitkidir. Çok güçlü bir kokusu olan Andız Otu, acımsı bir tada sahiptir. Genellikle kurutulduktan sonra çay şeklinde kullanılan Andız Otu, haricen egzama ve uyuza karşı olarak kullanılabiliyor.

Andız Otu kullanırken en çok dikkat edilmesi gereken tüketimin ne kadar olacağıdır. Fazla tüketim, kusma, ishal, mide bulantısı, baş ağrısı gibi birçok soruna yol açabilir. Kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin de Andız Otu kullanmaması yönünde uzmanlarda çeşitli tavsiyeler bulunuyor.

Andız otunun faydaları nelerdir?

Andız Otu, antik çağlardan bu yana insanlar tarafından çeşitli hastalıklara yönelik kullanılabiliyor. En faydalı bitkiler gurubunda yer alan Andız Otu onlarca faydasıyla dikkat çekiyor.

- Öksürük kesici özelliği bulunan Andız Otu, yüzyıllardan bu yana bu amaçla tüketiliyor. Boğaz tahribatını yok eden Andız Otu, balgam gibi sorunları da çözebilen etkilere sahip.

- Andız Otu, ciltte meydana gelen rahatsızlıklar için tercih edilebilir. Deri döküntüsü, egzama ve çeşitli diğer rahatsızlıklarda uzmanlar tarafından tavsiye edilebiliyor.

- Sindirim sistemine gayet yararlı bir bitkidir. Andız Otu, yemek borusundan bağırsaklara değin sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Temizlik görevi görür. Bu anlamda rahatlama sağladığı biliniyor.

- Mevsimsel olarak meydana gelen grip ve soğuk algınlığı tedavilerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. İltihabı kurutma özelliği bulunuyor.

- Midede oluşabilecek ağrılarda Andız Otu kullanılabilir. Midenizde devamlı ağrı yaşıyorsanız uzmanlara danışarak Andız Otu kullanıp kullanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

- Akciğerlerde meydana gelmiş iltihabın kurutulması için kullanılabilir. Ayrıca düzensiz reglde Andız Otu tercih arasında yer alabilir.

- Kansızlık sorunu olan kişilerde bu sorunu giderici fayda sağlayabilir. Kan kaybı yaşayan kişilerin kullanması tavsiye edilir.

- Yüksek tansiyon şikayet olan kişilerde Andız Otu kullanılabilir. Kandaki yağ oranını azalttığından tansiyonu dengelediği gibi kötü kolesterolü dengede tutmaya yardımcı olur.

- Andız Otu, kalbi koruyacak ve kuvvet verecek maddelere sahiptir. Yapılan çalışmalarda kalbe yararlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Andız otu ne işe yarar?

Andız Otu, insan sağlığı açısından faydalarıyla bilinen bitkidir. Andız Otu faydaları neler gibi soruların cevabını ne işe yarar sorusuna cevap olarak inceleyebiliriz.

Bronşite iyi gelir

Yapılan araştırmalara göre Andız Otu, bronşit rahatsızlığına iyi geliyor. Akut bronşitte oldukça etkili olan Andız Otu, uzmanlar tarafından sıklıkla buna yönelik öneriliyor.

İştah açmaya yarar

Andız Otunun başta gelen yararlarından birisi iştah açıcı özelliğinin bulunmasıdır. Sindirim sistemini kolaylaştırdığından, kişide bir süre sonra iştah açabiliyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olduğunu belirtmiştik. Andız Otu, bağışıklık sistemini kuvvetli hale getirerek virüs ve bakterilere karşı güçlü bir bünye sağlayabiliyor.

Andız otu ne için kullanılır?

Andız Otu hangi amaçlarla kullanılıyor sorularının yanıtı oldukça nettir. Andız Otu, onlarca faydaya sahip bitkiler arasında olduğundan, tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Andız otunu birçok amaç için kullanmak mümkün.

Mesane ve böbrek taşlarının atılması için kullanılır

Andız Otu, basit rahatsızlıklara iyi geldiği gibi daha ağır olan hastalıklarda da kullanılabiliyor. Bunlardan birisi böbrek ve mesane taşlarını, idrar yollarından atabilecek kapasitesinin olması denilebilir.

Solunumu kolaylaştırması için kullanılıyor

Andız Otu, akciğeri temizleyici etkilere sahiptir. Göğüs yumuşatıcı da olan bitki, doğrudan nefes alışverişlerinin daha kolay olabilmesini sağlayabiliyor.

Andız otu nasıl kullanılır?

Andız Otu tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor. Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam andız otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.



