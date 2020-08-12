Normalde asıl pozisyonu orta sahanın merkezi. Kesinlikle onun için en iyi yer bu bölge. Trabzon’da da mutlaka burada oynaması takıma büyük fayda sağlar. Rosenborg, sol bekte sıkıntı yaşayınca Trondsen de mecburen sol bek oynayarak takıma yardım etti. Asıl pozisyonu olmamasına rağmen burada da takıma hem golleri hem de asistleriyle yardımcı oldu. Topla birlikte çok tehlikeli bir isim. Tekniği ve hızı yüksek. Sol ayağı oldukça iyi, şutları ve paslarıyla rakip alanda tehlike yaratıyor.

'İdmanlarda bile maç kadar...'

Pozitif bir futbolcu ve her zaman yüzü gülen bir karakter. Disiplinli ve çalışmayı seviyor. Her zaman fizik anlamında hazırdır ve idmanlarda da maçlar kadar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Trondsen’in büyük bir potansiyeli var. Gelişime açık bir oyuncu. Gerçek potansiyelini tam olarak göstermesi için kendisini biraz daha zorlaması gerekiyor. O zaman çok ama çok daha iyi bir oyuncuya dönüşeceğine inanıyorum.

Çağrı Davran



