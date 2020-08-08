Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye'nin yerini doldurmak için arayışlara giren Trabzonspor, aradığı ismi Norveç'te buldu. Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirildi. 2017'den beri Rosenborg forması giyen merkez orta saha oyuncusunun piyasa değeri 900 bin euro. Heyecanla transfer bekleyen Trabzonspor taraftarı, Anders Trondsen'in kariyerini google üzerinden araştırıyor.

Anders Trondsen kimdir?

Anders Trondsen, 30 Mart 1995 yılında Norveç'in Lillehammer şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Stabaek takımında başlayan Trondsen, 2013 yılında A takım forması giymeye başladı. 2015 yılında Sarpsborg 08'e transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, 2017'de ülkenin en köklü ekiplerinden olan Rosenborg'a 1.2 milyon euro karşılığında katıldı.

Anders Trondsen'in ismi devre arasında da Trabzonspor'un gündemine gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti. Kulüp kariyerinde 232 maça çıkan orta saha oyuncusu, 18 gol atma başarısı gösterdi.

Norveç A Milli Takım formasını ilk kez 2016 yılında sırtına geçiren 25 yaşındaki futbolcunun milli forma altında golü bulunmuyor. 1.83 boyunda olan ve sol ayağını kullanan Norveçli futbolcu, ön libero ve sol bek mevkilerinde de görev alabiliyor.