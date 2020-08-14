Anders Trondsen: Karar vermem kolay oldu

Bordo-Mavililer'in, Danimarka devi Rosenborg'tan kadrosuna kattığı Anders Trondsen ülke basınına geniş bir röportaj verdi. 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor hakkındaki düşüncelerinden, transfer sürecinde yakın arkadaşı Alexander Sörloth'la yaptığı görüşmelere, gelecek planlarından, yeni takımında hangi mevkide oynayacağına kadar birçok konuya açıklık getirdi. Şimdi söz Danimarkalı yıldızda...

'Sörloth'un varlığı avantaj'

"Sörloth geçen yıl Trabzonspor’a transfer olduğunda, havaalanında kendisine yapılan karşılamanın görüntülerini gördüm. Çok çılgınca sahneler vardı. Futbolun orada ne anlama geldiğini gayet iyi anlatan resimlerdi. Benim açımdan çok keyifli geçeceğini zannediyorum. Gittiğim yerde bir arkadaşımın olması önemli bir avantaj olacak. Sörloth ile defalarca konuştum ve ondan bilgiler aldım. Kendisinin bana anlattığı şeylerin tamamı olumluydu. Dolayısıyla benim için karar vermesi çok kolay oldu."

'Güzel bir adım attım'

"Süper Lig'le ilgili bir sürü iyi şey duydum. Büyük bir kulübe gidiyorum. Kendi adıma çok güzel bir adım attığımı hissediyorum. Trabzonspor formasıyla sahaya çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Çok fanatik bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Onlarla buluşmayı da dört gözle bekliyorum. Korona biter de umarım bir an önce stada dönerler. Beni bir diğer heyecanlandıran faktör ise bir çok iyi futbolcuyla aynı sahayı paylaşacak olmak.”

'Orta sahada oynayacağım'

Rosenborg'da son sezonunda sık sık sol bek oynayan Trondsen, Fırtına'da orta sahada oynayacağını belirtti. Başarılı oyuncu konuyla ilgili olarak, "Orta sahada oynayacağım. Bu durum beni mutlu ediyor. Çünkü o bölgede kalitemi sergileyebiliyorum. Bu bölgedeki yeteneklerim hala körelmedi. Bunu geçen maçta bir süre orada oynayınca gördüm. Bu da bana sonrası için güven verdi" açıklamasını yaptı.