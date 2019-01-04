Anderlecht'ten Phillip Cocu açıklaması!

Fenerbahçe macerası kısa süren Phillip Cocu'nun yeni durağının Anderlecht olabileceği konuşuluyordu. Belçika ekibinin sportif direktörü Frank Arnesen'den konuyla ilgili bomba bir açıklama geldi.

04 Ocak 2019, Cuma 16:44 Son Güncelleme:
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Anderlecht'ten Phillip Cocu açıklaması!

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Phillip Cocu'nun görevine Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası son verilmişti.

O günden bu yana boşta olan Hollandalı teknik adamın adı, bir süredir teknik direktör arayışında olan Anderlecht için geçiyordu.

48 yaşındaki Cocu'nun Belçika ekibinin başına geçip geçmeyeceğine yönelik iddialara son noktayı kulübün sportif direktörlü Frank Arnesen koydu.

Arnesen, "Cocu'yla görüşmedik. Onun sadece yaz önümüzdeki yaz müsait olacağını biliyoruz. Zira Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bataryasını şarj etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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