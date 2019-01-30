Galatasaray'da Yunus Akgün Boluspor maçında attığı 3 gol ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu. Tüm Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşındaki genç oyuncu için Belçika'nın Anderlecht kulübü geçtiğimiz günlerde 3 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

3 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 10

Belçika ekibinin Yunus Akgün için 15 gün önce yaptığı 3 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 10'luk pay teklifi masada bekletiliyordu.

Galatasaray, Boluspor maçından önce 5 milyon Euro'ya çıkarlarsa transferine izin vermeyi düşünüyordu. Ancak Bolu maçında yaptığı hat-trickten sonra transferin olma ihtimali iyice düştü.

Anderlecht'li yöneticiler ise Galatasaray yönetiminden bu transfer için son dakikaya kadar cevap bekliyor. Fatih Terim'in ise bu transfere kesinlikle onay vermeyeceği söyleniyor.

Asgari ücret kazanıyor!

Fiziği ve oyun stili ile ünlü Fransız golcü Griezman'a benzetilen Yunus Akgün Galatasaray'dan asgari ücret kazanıyor.

Galatasaray'da 2017 yılında profesyonel yapılan Yunus Akgün ile 18 yaşının altında olduğu için 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Genç hücum oyuncusunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor.

Bu sezon 12 maçta forma giyen Yunus Akgün 4 gol, 2 asistle oynadı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



