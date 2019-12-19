Eski günlerini aratacak bir performans sergileyen Anderlecht lider durumdaki ezeli rakibi Club Brugge ile Belçika Kupası Çeyrek Finali’nde karşılaşıyor. Ligde 4 haftadır kazanamayan ve Şampiyonluk Grubu’ndan 8 puan uzakta kalan ev sahibi biraz olsun morallenmek için bu maçta galip gelerek yarı finale yükselmek istiyor. Son birkaç sezonda genç ve gelecek vadeden oyuncular yerine kariyerli ama yaşlı isimlere yönelen Anderlecht’in aksine Brugge son derece genç ve potansiyelli bir kadroya sahip. Şampiyonlar Ligi’nde 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Mavi-siyahlılar Manchester United ile eşleşmişti. Ligde de lider durumda bulunan konuk ekip için Belçika Kupası çok önemli yer teşkil etmiyor gibi görünse de durum öyle değil. Ezeli rakiplerine karşı kazanarak sezonu en azından duble yaparak taçlandırmak isteyeceklerdir. Ev sahibinde Kompany, Nasri, Sandler, Gerkens, Sardella oynamayacak isimlerken, konuk takımda Mitrovic, Diatta sakat, Diagne kadro dışı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Anderlecht ligde 4 maçtır kazanamıyor.

- Club Brugge ise ligde 4 haftadır kazanıyor.

- İki ekip arasındaki son 3 maç Club Brugge galibiyetiyle bitti.

- İki takım arasındaki son 10 karşılaşmada Club Brugge 5 kez galip gelirken Anderlecht 2 kez kazandı. 3 maç ise berabere tamamlandı.

- Club Brugge’un Belçika’da çıktığı son 15 resmi maçın 14’ünün ilk yarısında gol atıldı.

- Anderlecht çıktığı son 10 resmi maçın 7’sinde gol yedi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle İddaa bülteninde yer alan karşılaşmaya Misli.com üyelerinin %23’ü konuk ekipten galibiyet bekliyorlar.

Bu tercihin ardından gol bahislerinden %20 oranı ile Karşılıklı Gol Var’ı ikinci sırada görmekteyiz.

MİSLİ.COM YAZARI ESAT SOYDABİRCAN’IN YORUMU

Club Brugge, Belçika'yı domine etmiş durumda. Anderlecht karşısında maça favori çıkacaklar. Fazla forma şansı bulamayan isimlerin kendilerini göstermeleri açısından fırsat maçı. Deplasmanda kaybetmezler.



