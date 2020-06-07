PSG'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, Fransız ekibi ile sözleşmesinin sonuna geldi. Yaz aylarında bedelsiz olarak takımdan ayrılması beklenirken birçok ekiple de ismi geçiyordu.

Ocak transfer döneminde Atletico Madrid ile adı anılan yıldız oyuncu için son dönemde ise Inter'in devrede olduğu aktarılıyordu.

Cavani'nin PSG'den takım arkadaşı Ander Herrera ise AS'a yaptığı açıklamada, "Cavani'nin İspanya'da oynamak istediğini biliyorum. Ligi ve ülkeyi çok seviyor. Bana çok sayıda şey soruyor. Ancak Paris'tan ayrıldığımızdan beri onunla durumu hakkında konuşamadık" ifadelerini kullandı.