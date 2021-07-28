Ander Herrera için eski takımı Athletic Bilbao devrede

LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao, eski oyuncusu Ander Herrera'yı transfer etmek istiyor. Fransız devi PSG de oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmakta.

Todofichajes'in haberine göre Athletic Bilbao, Ander Herrera transferi için PSG ile görüşmeye hazırken Fransız devinin 15 milyon Euro'luk bir bonservis talebinde bulunması bekleniyor. Transferin satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasıyla da bitebileceği aktarılmakta.

Paris'te mutlu olan Herrera'nın kararının transfer adına belirleyici olması bekleniyor.