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Ancelotti'den itiraf gibi açıklamalar: Endişeliyiz

La Liga 8. hafta mücadelesinde Espanyol'a 2-1 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti maç sonu itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör endişeli olduğunu dile getirdi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 10:49 Son Güncelleme:
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Ancelotti'den itiraf gibi açıklamalar: Endişeliyiz

Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff'e mağlup olduktan sonra Espanyol'a da deplasmanda 2-1 yenilen İspanyol devinde teknik direktör Carlo Ancelotti maç sonu yaptığı açıklamalarda kötü oynadıklarını itiraf ederek maçın sonucunu hak ettiklerini dile getirdi.

Tecrübeli teknik direktör açıklamalarında, "Bugünkü yenilgi tesadüf değildi. İyi oynamadık ve kaybetmeyi hak ettik. Çok geç tepki verdik, endişeliyiz çünkü bu takım için arka arkaya iki yenilgi normal değil." ifadelerinde bulundu.

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