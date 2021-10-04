Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff'e mağlup olduktan sonra Espanyol'a da deplasmanda 2-1 yenilen İspanyol devinde teknik direktör Carlo Ancelotti maç sonu yaptığı açıklamalarda kötü oynadıklarını itiraf ederek maçın sonucunu hak ettiklerini dile getirdi.

Tecrübeli teknik direktör açıklamalarında, "Bugünkü yenilgi tesadüf değildi. İyi oynamadık ve kaybetmeyi hak ettik. Çok geç tepki verdik, endişeliyiz çünkü bu takım için arka arkaya iki yenilgi normal değil." ifadelerinde bulundu.