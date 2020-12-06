İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın hocası Carlo Ancelotti, Beşiktaş 'a tekrar geri dönüşü konuşulan Cenk Tosun hakkında konuştu. S Sport'a açıklamalarda bulunan Ancelotti, "Cenk gerçekten iyi durumda. İyileşme süreci kolay olmadı ama iyi geçti. Kondisyonu iyi ve daha da iyiye gidiyor. Bazı maçlarda forma şansı buldu ve kondisyonu da yükseliyor. Mutlaka yine forma bulacaktır. Ondan goller atmasını bekliyorum. Cenk, ceza sahasında çok iyi ve etkili bir oyuncu. Kalitesinin farkındayım" dedi. Bu arada Everton'ın, dün Burnley ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Cenk, 89. dakikada Allan'ın yerine oyuna dahil oldu.