Ananasgiller familyasına ait olan ananas sıcak ülkelerde yetişen egzotik bir meyvedir. Oldukça lezzetli ve tatlı olan bu meyvenin anavatanı Güney Amerika'dır. Dünyanın hemen hemen her yerinde tercih edilen meyve ülkemizde de rağbet görmektedir.

Ananas nasıl soyulur?

C vitamini ve antioksidan kaynağı olan ananası kesmek ve servis etmek pek çok kişiye zor geliyor. Fakat soyuluşu oldukça basit ve tadına baktığınızda bir daha vazgeçemiyorsunuz. İlk olarak ananası kesme tahtası üzerine yan bir şekilde yerleştirin. Baş ve arka kısmını kesmek için bir bıçak kullanın.

Ananası dik konuma getirin ve geride kalan kabuklarını yukarıdan aşağı doğru kesmeye başlayın. Bunu yaparken olabildiğince ince şekilde kesmeniz gerekmektedir. Üzerinde kalan kahverengi noktaları da yine bıçakla oyarak çıkarabilirsiniz.

Bu yöntem size zor geliyorsa, ikinci bir yöntem olarak ananasın uç kısımlarını kestikten sonra 4 eşit parçaya bölün. Daha sonra kavun ya da karpuz dilimlerini kabuğundan ayırmak için kullandığınız taktiği uygulayın. Yani dilimi yatay bir konumda tutarak bıçağınızı kabuk ve meyve arasından geçirerek kesin.

Ananas nasıl yenir?

Meyveyi kestikten sonra direkt tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra ananas pişirilerek de tüketilebilen bir meyvedir. Zeytinyağı ile yaptığınız yemeklerin içerisinde kullanarak yemeğe farklı bir lezzet verebilirsiniz.

Ananas kurutulabilen bir meyve olduğundan dolayı çoğu kimse usulüne uygun olarak kurutup yıl boyunca keyifle yemektedir. Ananas tüketiminde en çok sevilen içeceğinin yapılmasıdır. Ayrıca ezerek yoğurtla tüketebilirsiniz.

Ananas kesmeden nasıl yenilir?

Ananası kesmeden tüketmek pek mümkün değildir. Dış kabuğu oldukça dikenli ve sert bir yapıya sahiptir. Eğer kabuğu ile uğraşmak istemiyorsanız 4 eşit parçaya bölerek karpuz gibi yiyebilirsiniz. Fakat bunu yaparken dış kabuğunun ellerinizi çizmesine dikkat etmelisiniz

Ananasın ortası yenilir mi?

Pek çok kişi ananasın orta kısmının yenmeyeceğini düşünerek bu kısmı atıyor. Fakat ortasını attığınız zaman hem ziyan etmiş olursunuz hem de bütün faydalarını görmezden gelmiş olursunuz. Ananasın ortasında bulunan silindir şeklindeki biraz tatsız olan bölüm bromelain enzimi bakımından zengindir. Bromelain vücutta yer edinmiş ödemlerin atılmasını sağladığı gibi daha birçok faydası vardır.

Ananasın faydaları nelerdir?

Ananas içerisinde bol miktarda C vitamini ve bununla birlikte A, B1, B3, B6 vitaminleri, omega 6 ve omega 3, demir, potasyum, magnezyum, bakır, çinko, kalsiyum, forsfor ve folat bulunmaktadır. Ayrıca yüksek lif oranına sahip bir meyvedir. Kalorisi oldukça düşük olan meyveyi sağlığınız açısından tüketmeniz uzmanlarca da kabul görmüştür. Ananasın faydaları;

Güçlü bir C vitamini deposu olmasından dolayı bağışıklık sisteminizi güçlendirir,

Eklem ağrılarınızın azalmasını sağar,

Kalp hastalıklarını önlemek için birebirdir,

Kalsiyum ve manganez sayesinde kemiklerinizin güçlenmesini sağlar,

Kadınlarda menopoz sonrası osteoporozun önlenmesine yardımcı olur,

Beynin daha güçlü çalışmasını sağlayarak stresi azaltır,

Yüksek antioksidanlar ve C vitamini sayesinde görme kaybını ve göz hastalıklarını engeller,

Yüksek seviyede anti-enflamatuar bromelain ve C vitamini sayesinde soğuk algınlığını engeller ve hastalığa yenik düştüğünüzde bir an önce ayağa kalmanızı sağlar,

Antioksidan içermesinden dolayı serbest radikalleri yakalamaya ve savaşmaya yardımcı olur. Bu sayede kanseri önler,

Diş etlerini güçlendirir,

Tansiyonun düşürür ve olağan bir tüketimde dengeler,

Bağırsakların sağlığı için gereklidir. İltihapları ve ishali önler,

Midede yanma, bulantı varsa bir bardak ananas suyu hem ağrıyı geçirecektir hem de bulantıyı engeller,

Doğurganlığı arttırmasıyla bilinir.

Ananas nasıl ödem attırır?

Pek çok cerrah, hastalarına ameliyattan sonra ananas yemesini tavsiye etmektedir. Bunun en büyük sebebi ameliyat sonrasında vücutta oluşan ödemlerin ananas sayesinde kolayca vücuttan atılmasıdır. Ayrıca zayıflamak için de birebirdir. Ananasın içinde bol miktarda bulunan bromelain bileşeni aynı zamanda orta kısmında da yer alır. Bu bileşen protein ayrıştırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı bir enzimdir ve proteinlerin etten ayrılarak vücutta kullanılabilir hale gelmesini sağlar.

Ananasın kabuğu kullanılabilir mi?

Ananasın kabuklarını asla atmayın! Ananas içiyle, ortasıyla hatta kabuğuyla bile mucizeler yaratabilir. Ödem atma özelliğinden bahsetmiştik. Kabuğu da aynı işlevi görebilir. Ananas kabuğunu cildinize sürdüğünüzde doğal bir parlaklık ile karşılaşacaksınız. Çünkü bromelain cildin hem temizlenmesini sağlar hem de pürüzsüz bir hale gelmesine yardımcı olur. Eğer akne ve sivilce gibi problemlerle baş etmeye çalışıyorsanız, çözüm ananasın kabuğundadır.