Anadolu’nun zirvesinde pedalladılar

Önceki gün Atlama Kulelerinin bulunduğu Kiremitlik Tepede ciğer açan bisikletçiler Palandöken’de nefes kesen yarış yaptılar. Türkiye Dağcılık Federasyonu Faaliyet Programında yer alan ve Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışlarına Türk sporcuları damgasını vurdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 tesislerinde yapılan Palandöken MTB CUP olimpik Dağ Bisikleti Yarışlarında zirve Türk sporcuların oldu. Ay-yıldızlı pedallarımız önemli puanlar kazandı.

Anadolu’nun zirvesinde müthiş yarış

Genel klasmanda birinci Türkiye, ikinci Yunanistan ve üçüncü de İran oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, "Olimpiyat için çok güzel puanlar aldık" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Erzurum Palandöken yarışmalarında, Türkiye, İran ve Yunanistan'dan 100'e yakın sporcu pedal çevirdi. Palandöken'in 2400 ve 2500 rakımında gerçekleşen bisiklet yarışmalarında sporcular zorlu parkurları geride bıraktı.

Türk pedalların zaferi

Toplam 4.1 kilometrelik parkuru elit erkekler 7, elit kadınlar 5 ve gençler 4 tur atarak tamamladı. Yarışmalar sonunda erkeklerde birincilikleri Türkiye elde ederken kadınlarda Yunanistan başarılı oldu. Genel klasmanda Türk sporcular şampiyon olarak olimpiyat içir puan topladılar. Yarışmalara ilginin büyük olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, "Bu yarışların bizim açımızdan önemi şu; 2024 yılında Paris'te yapılacak olan olimpiyatlarda puan alabilmemiz için bu yarışlara katılmamız gerekiyor. Bu yarışlar uluslararası takvimde yer alıyor. Buraya gelen ülkelerde bu yarışlardan puan almak istiyor. Bu almış olduğumuz puan bizim olimpiyatlara katılma noktasında kotamızı oluşturuyor. Eğer biz bu puana o kotaya erişebilirsek, 2024 yılında Paris'te yapılacak olan olimpiyatlara ülkemizde, dağ bisikletinde katılma hakkı kazanacağız. Şu anda dünya klasmanında 28'inci sırada yer alıyoruz ki burada yapılan yarışlardaki başarımız bizi 23'üncü sıraya düşürecek. İlk 19 arasında ilk 23 arasına girdikten sonra olimpiyatta almış olduğumuz o kotayla yarışlarda Türkiyemizi dağ bisikletinde temsil edecek sporcular burada yarışıyor" diye konuştu.

Ödülleri verildi

Anadolu'nun Zirvesi Palandöken'de yapılan MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışları sonunda Milli pedallarımız zirveye çıktı. Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, BŞB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya, Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Ejder 3200 Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ile Bisiklet İl Temsilcisi Mustafa Kocaman’ın katılımıyla kupa ve madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, iki gün boyunca yapılan bisiklet yarışlarına katılan tüm sporcu ve kafilelere teşekkür ederek, böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Palandöken MTB CUP’ta dereceye giren sporcular şöyle:

Elit erkekler: 1. Emre Yavuz (Türkiye), 2. Dimitrios Antoniadis (Yunanistan), 3. Abdumlkadir Kelleci (Türkiye)

Elit kadınlar: 1. Alexandra Adam (Yunanistan) 2. Maira Eırın Karasoy (Yunanistan) 3. Pelin Altekin (Türkiye)

Genç erkekler:1. Emre Yuca (Türkiye) 2. Serdar Kara (Türkiye), 3. Cuma Emirhan Bolat (Türkiye)

İHA