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Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar’ın ev sahipliği yaptığı ve Eskişehir, Manisa, Uşak, Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla illerinden yoğun katılımın olduğu Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi.

18 Nisan 2022, Pazartesi 13:07 Son Güncelleme:
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Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

Kazanan sporculara, düzenlenen ödül töreni ile madalyaları takdim edildi. Afyonkarahisar çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Açık ve kapalı tenis kortlarında oynanan maçlar neticesinde; Eda Atlı, Ece Atlı, Pelin Karadağ ve Side Mazi’nin bulunduğu Afyonkarahisar takımı, kızlar kategorisinde ikinci olarak, 23 Haziran’da Aydın’da düzenlenecek olan çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Kazanan sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları; Afyonkarahisar Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, antrenörler ve öğrencilerin öğretmenleri tarafından verildi. 

İHA

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