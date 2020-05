Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi için online sınav duyurusu yayınladı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının tarihinin verildiği açıklamada, sınav süreciyle ilgili bilgiler de verildi. YÖK tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan duyuruda, tüm üniversitelerin sınavları online olarak yapması istenmişti. Bu duyuru sonrası Anadolu Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve final sınavlarının internet üzerinden yapılacağına yer verildi. Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.

AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz’da gerçekleşecek.

AÖF final sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından konu ile ilgili yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arası erişime açık olacaktır.

Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

Sağlıklı günler ve başarılar dileriz."

AÖF'TE GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

AÖF 2020 YILI AKADEMİK TAKVİMİ!

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 14-15 ARALIK 2019

AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 18-19 OCAK 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 18-19 NİSAN 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 13-14 HAZİRAN 2020

YAZ OKULU SINAVI: 23 AĞUSTOS 2020